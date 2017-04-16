Овечкин отличился в проигранном «Вашингтоном» матче Кубка Стэнли

«Вашингтон Кэпиталс» проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» во втором матче четвертьфинальной серии восточной конференции Кубка Стэнли. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на воскресенье в Вашингтоне и завершалась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе хозяев отличились Александр Овечкин (на 24-й минуте), Джон Карлсон (32) и Никлас Бекстрем (53). За «Торонто» шайбы забрасывали Джеймс ван Римсдайк (18), Каспери Капанен (35, 92), Морган Райлли (40).

Таким образом, счет в серии стал 1:1. В первой встрече, прошедшей в четверг, Вашингтон победил в овертайме — 3:2. Третий матч серии состоится в Торонто в ночь на вторник.