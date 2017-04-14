«Вашингтон» благодаря передаче Кузнецова победил «Торонто» в матче Кубка Стэнли

Видео: CSN

«Вашингтон Кэпиталс» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в первом матче четвертьфинальной серии восточной конференции Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу в Вашингтоне и завершилась со счетом 3:2. Первые две шайбы в первом периоде забросили гости: отличились Митчелл Марнер (2-я минута) и Джейк Гардинер (10-я). Уже спустя три минуты «Кэпиталс» отыграли одну шайбу после точного броска Джастина Уильямса. На исходе шестой минуты второго периода он оформил дубль с передачи россиянина Евгения Кузнецова. Победное очко набрал Том Уилсон, отличившись в овертайме.

Видео: CSN

В других матчах «Чикаго Блэкхоукс» с Артемием Панариным и Артемом Анисимовым уступил на своей площадке «Нэшвилл Предаторз» со счетом 0:1, а «Анахайм Дакс» дома обыграли «Калгари Флэймз» — 3:2.