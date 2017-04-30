Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» победить «Вашингтон» в матче Кубка Стэнли

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Клуб «Питтсбург Пингвинс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталс» в матче второго раунда Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на воскресенье в Вашингтоне и завершилась победой гостей со счетом 6:2 (0:0, 3:1, 3:1). В составе победителей шайбы забросили Мэтт Каллен (22-я минута), Фил Кессел (34, 43), Джейк Гюнцель (37, 60) и Евгений Малкин (46). Россиянин также ассистировал Кесселу. За «Вашингтон» отличились Мэтт Нисканен (23) и Никлас Бекстрем (44). Результативные передачи оба раза отдал Александр Овечкин.

После встречи форвард «Вашингтона» заявил о необходимости побеждать на выезде. «Мы проиграли два домашних матча. Теперь надо сделать все для победы в третьем поединке серии. Нам будет нелегко, но другого выхода просто нет», приводит слова Овечкина kp.ru.

Таким образом, счет в серии до четырех матчей стал 2:0 в пользу «Питтсбурга». Третья и четвертая встречи пройдут в этом городе 1 и 3 мая.