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Овечкин и Кузнецов отличились в проигранном «Вашингтоном» матче Кубка Стэнли

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«Вашингтон Кэпиталс» проиграл «Питтсбургу» в первом матче четвертьфинала Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Питтсбурге в ночь на пятницу и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В начале второго периода дубль оформил Сидни Кросби и вывел «Пингвинс» вперед. На 39-й минуте Александр Овечкин сократил разрыв в счете, а на 49-й Евгений Кузнецов его сравнял. Победную шайбу за 7 минут до финальной сирены забросил Нико Бонино.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не отметился результативными действиями впервые в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу «Питтсбург Пингвинс». Второй матч состоится в Вашингтоне в ночь на воскресенье.

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