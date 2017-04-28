Овечкин и Кузнецов отличились в проигранном «Вашингтоном» матче Кубка Стэнли

«Вашингтон Кэпиталс» проиграл «Питтсбургу» в первом матче четвертьфинала Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Питтсбурге в ночь на пятницу и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В начале второго периода дубль оформил Сидни Кросби и вывел «Пингвинс» вперед. На 39-й минуте Александр Овечкин сократил разрыв в счете, а на 49-й Евгений Кузнецов его сравнял. Победную шайбу за 7 минут до финальной сирены забросил Нико Бонино.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не отметился результативными действиями впервые в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу «Питтсбург Пингвинс». Второй матч состоится в Вашингтоне в ночь на воскресенье.