Журналист рассказал о плане Овечкина нанести умышленную травму Кросби

Американский журналист Vice Sports Дэйв Лозо опубликовал в Twitter расшифровку разговора игроков «Вашингтон Кэпиталс» во главе с Александром Овечкиным, планировавших нанести умышленную травму форварду «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби.

Лозо утверждает, что после второго матча серии плей-офф НХЛ с «Питтсбургом», в котором столичная команда потерпела второй поражение кряду, игроки «Вашингтона» провели собрание. В ходе разговора обсуждался план умышленного нанесения травмы лидеру «Пингвинс» Кросби. Хоккеисты долго выбирали, кто, когда и как должен травмировать центрального форварда соперника. В числе вызвавшихся был и Овечкин.

После двух матчей «Пингвинс» вели в серии 2-0, за две игры Кросби забросил две шайбы и отдал две передачи. В начале третьей встречи защитник «Вашингтона» Мэтт Нисканен в борьбе на пятачке ударил Кросби по голове. Его увели в раздевалку, на льду он больше не появился. Нисканен был удален до конца матча, «Кэпиталс» одержали победу в овертайме — 3:2.