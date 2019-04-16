Галкин намекнул на ксенофобию Собчак из-за слов о виновных в пожаре в Нотр-Даме

Телеведущий Максим Галкин негативно отреагировал на публикацию Ксении Собчак о причинах пожара в соборе Парижской Богоматери. В случившемся она винит общую ситуацию в стране. Галкин оставил комментарий под записью, которую Собчак сделала вечером 15 апреля.

Журналистка написала, что теперь во Франции уволить человека стало почти невозможным, налоги для успешных людей стали слишком большими, а «охреневшие от собственной важности» профсоюзы бастуют каждую неделю. Такое положение дел, по мнению Собчак, «кармически связано» с пожаром в соборе, который «всем своим видом представлял наглую роскошь».

Журналистка закончила пост фразой о том, что во Франции теперь «по статистике каждый пятый носит имя Мухаммед», а «шедевры не служат разуму, который их недостоин». Это вызвало негодование многих подписчиков Собчак. «Вы показываете себя невеждой, крайне недалеким расистом, сформировавшим свое мнение о "любимой Франции", базируясь на сведениях из российских медиа», — возмутился пользователь Vitalinad.

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Среди оставивших негативные комментарии был и Максим Галкин, посчитавший высказывание Собчак несправедливым. «Люди выходят на улицы с протестом, когда видят, что власть их не уважает, а бутики громят всегда, когда много людей неконтролируемо выходят. Но большинство выходят не для того, чтобы громить. И еще: преступная халатность, из-за которой возникают пожары, не имеет ни национальности, ни религии», — написал журналистке телеведущий.

Собчак выразила мнение о пожаре не только в Instagram, но и в своем Telegram-канале «Кровавая барыня». Она связала пожар с тем, что Франция ведет «левую» политику, и пожаловалась, что Париж стал хуже из-за крыс, бомжей и радикальной толерантности.

Пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля и был потушен только на следующее утро. Уничтожены шпиль, часть кровли и часы, но некоторые реликвии удалось спасти, в частности, терновый венец Иисуса Христа. По разным оценкам, восстановление собора может занять до нескольких десятилетий.

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