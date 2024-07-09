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20:47, 9 июля 2024Россия

В Госдуме направили запрос в Минюст с просьбой признать Пугачеву иноагентом

Депутат Журавлев попросил Минюст признать Пугачеву иноагентом
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Депутат Госдумы Алексей Журавлев направил в Минюст запрос с просьбой признать народную артистку СССР, певицу Аллу Пугачеву иноагентом. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее артистка опубликовала на личной странице в соцсетях пост, отреагировав таким образом на попадание ракеты в крупнейшую на Украине детскую больницу «Охматдет». «Бог терпелив, но всему есть предел», — подписала она фотографию с пострадавшим ребенком на руках у женщины.

В понедельник, 8 июля, в Киеве прогремело несколько мощных взрывов. Власти Украины сообщили, что под удар попал ряд объектов, в том числе детская больница, и обвинили в инциденте с медицинским учреждением Вооруженные силы России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что на медицинское учреждение упала ракета, которая была выпущена системой противовоздушной обороны (ПВО) Украины. «Мы не совершаем ударов по гражданским целям. Удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе имеющим отношение к военному потенциалу киевского режима», — отметил он.

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      Никита Абрамов
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