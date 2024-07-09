«Бог терпелив, но всему есть предел». Пугачева высказалась о попадании ракеты в детскую больницу Киева

Пугачева опубликовала пост о попадании ракеты в детскую больницу «Охматдет»

Народная артистка СССР, певица Алла Пугачева высказалась о попадании ракеты в крупнейшую на Украине детскую больницу «Охматдет» в Киеве.

Артистка выложила фотографию пострадавшего ребенка на руках у женщины.

Бог терпелив, но всему есть предел Алла Пугачева певица

В России прокомментировали пост Пугачевой

Вадим Цыганов, российский поэт-песенник, муж певицы Вики Цыгановой, дал совет Пугачевой после публикации поста в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). «Пусть она сектор Газа разбомбленный, 10 детей выкладывает, это я ей советую. Если она реалист такой, пусть выкладывает реальные вещи. А здесь еще надо доказать все», — заявил он, отметив, что певице необходимо определиться с тем, кто она: «Киркорова, Брошкина, Галкина, Палкина».

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Также он сказал, что Пугачева «не является рупором русского человека», и призвал ее «заниматься своими вещами» в Израиле.

Детская больница «Охматдет» попала под удар 8 июля

В понедельник, 8 июля, в Киеве прогремело несколько мощных взрывов. Власти Украины сообщили, что под удар попал ряд объектов, в том числе детская больница, и обвинили в атаке Вооруженные силы (ВС) России. Президент Владимир Зеленский отметил, что в связи с этим республика запросила заседание Совета Безопасности ООН на 9 июля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на медучреждение упала ракета, выпущенная средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

Мы не совершаем ударов по гражданским целям. Удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе имеющим отношение к военному потенциалу киевского режима Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Также он призвал руководствоваться заявлением Министерства обороны России, которое «абсолютно исключает, что имели место удары по каким-то гражданским целям, и в котором указано, что речь идет о падении антиракеты».

МИД России заявил о попадании американской ракеты в больницу

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что на территорию детской больницы упала ракета зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS. По ее словам, неоднократно с системой ПВО Украины происходило, что ее ракеты сбивались с курса и попадали в жилые дома и социальные учреждения. «Уже подтверждено, в том числе многочисленными свидетелями, что одна из ракет западного ЗРК NASAMS угодила в строение на территории детской больницы "Охматдет" в Киеве», — утверждает дипломат.

Захарова добавила, что руководство Украины давно использует гражданские предприятия в военных целях, превращая их либо в цеха по сбору и ремонту военной техники, либо складские помещения для хранения оружия и техники.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в свою очередь прокомментировал высказывания некоторых чиновников США о якобы намеренном ударе Российской армии по детской больнице в Киеве. «Американский официоз и местные обозреватели, не разобравшись в фактах, цинично используют случившуюся трагедию против нашей страны», — сказал он, назвав происходящее «образчиком оголтелой антироссийской пропаганды».