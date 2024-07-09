Пугачева высказалась о попадании ракеты в детскую больницу на Украине

Певица Пугачева опубликовала пост о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве

Певица Алла Пугачева высказалась о попадании ракеты в детскую больницу на Украине. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка выложила фотографию пострадавшего ребенка на руках у женщины. «Бог терпелив, но всему есть предел», — подписала публикацию Пугачева.

Ранее в Кремле сообщили, что на госпиталь «Охматдет» в Киеве упала ракета, выпущенная средствами противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что заявления Киева о якобы намеренном ударе России по гражданским объектам на Украине «абсолютно не соответствуют действительности», а многочисленные фотографии и видеозаписи, снятые в Киеве, подтверждают факт разрушений из-за падения ракеты системы ПВО Украины, которую запустили из расположенного в черте города зенитного ракетного комплекса.

В свою очередь посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США умалчивают факт попадания ракеты украинской ПВО в больницу в Киеве, чтобы использовать ситуацию для новых поставок вооружений ВСУ.