В США рассказали о замалчивании фактов о падении ракеты ВСУ в Киеве

Вашингтон умалчивает, что в больницу в Киеве попала ракета украинской противовоздушной (ПВО) обороны, чтобы использовать ситуацию для новых поставок вооружений, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом пишет РИА Новости.
«В США лицемерно умалчивают, что поразивший гражданскую инфраструктуру боезаряд оказался украинской ракетой ПВО», — подчеркнул он. Дипломат добавил, что Киев списал преступления на РФ.
Как отметил посол, разгоняемая в США «истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образ оголтелой антироссийской пропаганды».
В понедельник, 8 июля, в Киеве прогремели мощные взрывы.