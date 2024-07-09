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04:20, 9 июля 2024Мир

В США рассказали о замалчивании фактов о падении ракеты ВСУ в Киеве

Антонов: США замалчивают попадание ракеты украинской ПВО в больницу в Киеве
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вашингтон умалчивает, что в больницу в Киеве попала ракета украинской противовоздушной (ПВО) обороны, чтобы использовать ситуацию для новых поставок вооружений, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом пишет РИА Новости.

«В США лицемерно умалчивают, что поразивший гражданскую инфраструктуру боезаряд оказался украинской ракетой ПВО», — подчеркнул он. Дипломат добавил, что Киев списал преступления на РФ.

Как отметил посол, разгоняемая в США «истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образ оголтелой антироссийской пропаганды».

В понедельник, 8 июля, в Киеве прогремели мощные взрывы.

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      Марина Совина
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