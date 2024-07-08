Россия ударила ракетами по военному заводу в Киеве. Что известно об атаке «Кинжалами»?

ВС России ударили минимум тремя ракетами «Кинжал» по военным целям в Киеве

В понедельник, 8 июля, в Киеве прогремели мощные взрывы. Мэр украинской столицы Виталий Кличко и глава городской администрации Сергей Попко сообщили о работе систем противовоздушной обороны (ПВО).

По данным местных властей, «падение обломков» было зафиксировано в семи районах, в том числе со стороны аэропорта Жуляны, который находится в Соломенском районе города. Туда, заявил Кличко, была направлена бригада медиков.

Как рассказали очевидцы, в районе авиагавани прозвучала серия взрывов. В небе были видны следы работы ракет ПВО и дым.

Фото: Leo Correa / AP

Кроме того, под удар попал военный завод «Артем», который производит авиационные ракеты класса «воздух — воздух» и оборудование для авиационной техники. По словам источника ТАСС в силовых структурах, в результате атаки был поражен склад на его территории.

Также пожар возник после взрывов на предприятии в Святошинском районе Киева.

Россия ударила по Киеву «Кинжалами»

По данным «Военной хроники», Вооруженные силы (ВС) России ударили по военным целям в Киеве как минимум тремя гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Уточняется, что одна из ракет могла поразить вышеупомянутый аэродром Жуляны, находящийся к юго-западу от украинской столицы. Помимо Киева, удары приходились и на Павлоград, где находятся склады и стрельбище Нацгвардии Украины.

«Столицу Украины в ближайшее время ожидает три волны крылатых/гиперзвуковых ракет», — сообщили авторы материала и добавили, что в атаке на Киев также могли принимать участие несколько самолетов дальней авиации Ту-22М3 с ракетами Х-22/32.

Российские бомбардировщики совершили обманный маневр

В свою очередь, Telegram-канал военного корреспондента Семена Пегова WarGonzo сообщил, что четыре бомбардировщика Воздушно-космических сил (ВКС) России совершили в ночь на 8 июля обманный маневр, взлетев в небо, но не выпустив ракеты.

«ВКС РФ внезапно изменило тактику и атаковало ракетами не ночью, как в прошлые разы, а днем», — говорится в сообщении.

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Уточняется, что три бомбардировщика ТУ-22М3 совершили пуски из района Миллерово в Ростовской области в максимальной близости к району спецоперации, чтобы украинские системы противовоздушной обороны не успели сориентироваться.

Основной целью атаки стали объекты в Киеве.