Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:25, 8 июля 2024Бывший СССР

Россия ударила ракетами по военному заводу в Киеве. Что известно об атаке «Кинжалами»?

ВС России ударили минимум тремя ракетами «Кинжал» по военным целям в Киеве
СюжетВзрывы в Киеве:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В понедельник, 8 июля, в Киеве прогремели мощные взрывы. Мэр украинской столицы Виталий Кличко и глава городской администрации Сергей Попко сообщили о работе систем противовоздушной обороны (ПВО).

По данным местных властей, «падение обломков» было зафиксировано в семи районах, в том числе со стороны аэропорта Жуляны, который находится в Соломенском районе города. Туда, заявил Кличко, была направлена бригада медиков.

Как рассказали очевидцы, в районе авиагавани прозвучала серия взрывов. В небе были видны следы работы ракет ПВО и дым.

Фото: Leo Correa / AP

Кроме того, под удар попал военный завод «Артем», который производит авиационные ракеты класса «воздух — воздух» и оборудование для авиационной техники. По словам источника ТАСС в силовых структурах, в результате атаки был поражен склад на его территории.

Также пожар возник после взрывов на предприятии в Святошинском районе Киева.

Россия ударила по Киеву «Кинжалами»

По данным «Военной хроники», Вооруженные силы (ВС) России ударили по военным целям в Киеве как минимум тремя гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Материалы по теме:
Россия ударила по военному объекту в районе аэропорта Киева. В украинской столице прогремели взрывы
Россия ударила по военному объекту в районе аэропорта Киева. В украинской столице прогремели взрывы
14 июня 2024
Украинские военные пытались спасти истребители от удара России. Они нарисовали на стоянке силуэты самолетов
Украинские военные пытались спасти истребители от удара России. Они нарисовали на стоянке силуэты самолетов
2 июля 2024

Уточняется, что одна из ракет могла поразить вышеупомянутый аэродром Жуляны, находящийся к юго-западу от украинской столицы. Помимо Киева, удары приходились и на Павлоград, где находятся склады и стрельбище Нацгвардии Украины.

«Столицу Украины в ближайшее время ожидает три волны крылатых/гиперзвуковых ракет», — сообщили авторы материала и добавили, что в атаке на Киев также могли принимать участие несколько самолетов дальней авиации Ту-22М3 с ракетами Х-22/32.

Российские бомбардировщики совершили обманный маневр

В свою очередь, Telegram-канал военного корреспондента Семена Пегова WarGonzo сообщил, что четыре бомбардировщика Воздушно-космических сил (ВКС) России совершили в ночь на 8 июля обманный маневр, взлетев в небо, но не выпустив ракеты.

«ВКС РФ внезапно изменило тактику и атаковало ракетами не ночью, как в прошлые разы, а днем», — говорится в сообщении.

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Уточняется, что три бомбардировщика ТУ-22М3 совершили пуски из района Миллерово в Ростовской области в максимальной близости к району спецоперации, чтобы украинские системы противовоздушной обороны не успели сориентироваться.

Основной целью атаки стали объекты в Киеве.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила ракетами по Киеву. Бомбардировщики совершили обманный маневр и поразили военный завод

      В России спрогнозировали исчезновение слабоалкогольных коктейлей

      Названы вероятные цели визита премьера Индии в Россию

      Путин приехал на завершение выставки «Россия»

      Названа главная ошибка провалившей угон российского Ту-22М3 украинской разведки

      Премьер Индии прилетел в Москву

      Быструю утомляемость назвали симптомом опасных для жизни заболеваний

      Вышедшего из колонии экс-губернатора Белых оправдали

      В Германии призвали Украину ужесточить мобилизацию

      Одну партию не взяли в альянс Орбана в Европарламенте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше