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13:55, 2 июля 2024Бывший СССР

Украинские военные пытались спасти истребители от удара России. Они нарисовали на стоянке силуэты самолетов

«ВО»: ВСУ спасали Су-27 от ВС РФ в Миргороде при помощи рисунков истребителей
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал Fighterbomber

Украинские военные пытались спасти самолеты от удара России с помощью рисунков. Как сообщало Минобороны, удар по аэродрому Миргород в Полтавской области был нанесен 1 июля. В результате уничтожены пять Су-27 и повреждены еще два истребителя. Украинская сторона подтвердила удар, однако не уточнила данные о потерях.

Силуэты самолетов заметили военные обозреватели

Telegram-каналы, освещающие ситуацию в зоне проведения специальной военной операции (СВО) обратили внимание, что на стоянке аэродрома были нарисованы истребители.

«Обращает на себя внимание, что на аэродроме в Миргороде тоже можно увидеть нарисованные силуэты самолетов, впрочем, это не спасло», — говорится в сообщении.

Кадр: Telegram-канал Fighterbomber

Как отмечают авторы, ранее к такому методу маскировки прибегали российские военные.

Россия уничтожила пять украинских истребителей

Минобороны сообщило, что удар по аэродрому ВСУ был нанесен расчетами ОТРК «Искандер-М» ВС РФ. В результате уничтожены пять истребителей. В ведомстве добавили, что инфраструктура аэродрома также получила повреждения.

«Объективным контролем подтверждено уничтожение боевой авиационной техники», — добавили в Минобороны.

Кадр: Telegram-канал Fighterbomber

На Украине подтвердили удар по аэродрому. Бывший спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ВСУ понесли определенные потери, однако не раскрыл подробности.

«Это война, и, к сожалению, не без потерь техники. Это я применительно к вражескому удару по аэродрому Миргород», — сказал он.

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