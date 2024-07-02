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12:46, 2 июля 2024Бывший СССР

ВСУ использовали нарисованные силуэты самолетов для спасения от ударов

«ВО»: ВСУ пытались спасти истребители от удара при помощи рисунков
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: Telegram-канал Fighterbomber

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались спасти истребители от ударов при помощи рисунков, пишет Telegram-канал «Военное обозрение» («ВО»).

«Военные корреспонденты отметили силуэты истребителей, которые были нарисованы на стоянках аэродрома в Миргороде для отвлечения внимания. «Впрочем, это не спасло», — отмечают авторы.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России ударили по аэродрому, где уничтожили пять украинских Су-27, еще два истребителя оказались повреждены.

«Объективным контролем подтверждено уничтожение боевой авиационной техники», — отчитались в оборонном ведомстве. Там также опубликовали кадры уничтожения истребителей воздушных сил Украины.

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      Валентин Карант
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