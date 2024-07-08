В Киеве сообщили о взрывах и пожаре на территории военного завода «Артем»

ТАСС: в Киеве сообщили о взрыве и пожаре на территории военного завода «Артем»

В Киеве на территории военного завода «Артем» произошла серия взрывов и начался пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

«Мощный взрыв, пожар. Это завод "Артем", где производят в том числе ракеты», — приводятся в публикации слова собеседника агентства.

Киевский завод имени Артема — созданное в советское время предприятие, выпускающее продукцию военного назначения. Среди изделий «Артема» — авиационные управляемые ракеты класса «воздух-воздух», противотанковые управляемые ракеты и другие виды боеприпасов.

Ранее на Украине сообщили о сильных взрывах в Киеве. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в пригороде работают средства противовоздушной обороны.