В Киеве произошли сильные взрывы

В Киеве прогремели сильные взрывы. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram.
Первое сообщение о взрывах в столице Украины появилось в 10:29. «В Киеве продолжаются сильные взрывы», — сказано в следующей публикации. Затем журналисты проинформировали о новой серии взрывов в городе.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в пригороде столицы работают средства противовоздушной обороны. Он призвал жителей оставаться в укрытиях. Градоначальник также подтвердил информацию о взрывах.
Кроме того, по данным ТАСС, мощный взрыв прогремел в районе аэропорта Жуляны, который находится в Соломенском районе Киева. Позднее Кличко заявил, что в этот район города следует бригада медиков.
Ранее сообщалось о взрывах в Николаеве. Помимо этого, детонации произошли в Харькове. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучал в Харьковской и Николаевской областях.