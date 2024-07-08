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10:32, 8 июля 2024Бывший СССР

В Киеве произошли сильные взрывы

В Киеве прогремели сильные взрывы
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Leo Correa / AP

В Киеве прогремели сильные взрывы. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Первое сообщение о взрывах в столице Украины появилось в 10:29. «В Киеве продолжаются сильные взрывы», — сказано в следующей публикации. Затем журналисты проинформировали о новой серии взрывов в городе.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в пригороде столицы работают средства противовоздушной обороны. Он призвал жителей оставаться в укрытиях. Градоначальник также подтвердил информацию о взрывах.

Кроме того, по данным ТАСС, мощный взрыв прогремел в районе аэропорта Жуляны, который находится в Соломенском районе Киева. Позднее Кличко заявил, что в этот район города следует бригада медиков.

Ранее сообщалось о взрывах в Николаеве. Помимо этого, детонации произошли в Харькове. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучал в Харьковской и Николаевской областях.

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      Кристина Есикова
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