В Николаеве произошел взрыв

В украинском городе Николаеве произошел взрыв.

В украинском городе Николаеве произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Общественное».

«В Николаеве был слышен звук взрыва», — говорится в сообщении. Другие подробностей не приводится.

Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Харьковской и Николаевской областях.

Днем 6 июля взрывы прогремели в Одесской области на юге Украины. Серия взрывов была слышна на фоне воздушной тревоги, действовавшей в нескольких регионах страны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.