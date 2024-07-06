В Одесской области раздалась серия взрывов

«Страна.ua»: в Одессе раздалась серия взрывов на фоне воздушной тревоги

В Одесской области на юге Украины произошли взрывы. Об этом сообщает в Telegram-канале издание «Страна.ua».

Первые взрывы раздались в регионе в субботу, 6 июля, около 11 часов. Спустя примерно полчаса в Одессе прогремела новая серия взрывов. Где именно они были, а также какие объекты получили повреждения, не уточняется.

Взрывы произошли на фоне воздушной тревоги, объявленной в Одесской области в 11:32 в субботу. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, она также действует в Николаевской, Кировоградской. Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях республики.

Ранее сообщалось, что в Сумской области в ночь на 6 июля был поврежден энергетический объект. В результате часть населения оказалась обесточена. Информацию об этом подтвердили в областной военной администрации.

