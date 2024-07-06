Стало известно о повреждении энергетического объекта в Сумской области

Энергетический объект поврежден в Сумской области после ночных ударов

Энергетический объект был поврежден в ночь на субботу, 6 июля, в Сумской области Украины, часть населенных пунктов осталась без света. Об этом сообщила сумская областная военная администрация, пишет РИА Новости.

Как отметили в администрации, ночью область подверглась ударам. «Удар по энергетической инфраструктуре Сумской области. Обесточены населенные пункты области в нескольких районах», — подчеркнуло ведомство.

Сейчас аварийные бригады восстановливают электроснабжение.

Ранее стало известно, что в Сумах после серии взрывов частично пропал свет. Без энергоснабжения остались все объекты водоканала, временно прекращена подача воды.