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08:20, 6 июля 2024Бывший СССР

Стало известно о повреждении энергетического объекта в Сумской области

Энергетический объект поврежден в Сумской области после ночных ударов

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Энергетический объект был поврежден в ночь на субботу, 6 июля, в Сумской области Украины, часть населенных пунктов осталась без света. Об этом сообщила сумская областная военная администрация, пишет РИА Новости.

Как отметили в администрации, ночью область подверглась ударам. «Удар по энергетической инфраструктуре Сумской области. Обесточены населенные пункты области в нескольких районах», — подчеркнуло ведомство.

Сейчас аварийные бригады восстановливают электроснабжение.

Ранее стало известно, что в Сумах после серии взрывов частично пропал свет. Без энергоснабжения остались все объекты водоканала, временно прекращена подача воды.

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      Марина Совина
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