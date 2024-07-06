В украинских Сумах после взрывов пропал свет и прекратилась подача воды

«Общественное»: в Сумах после взрывов частично пропала электроэнергия

В Сумах после серии взрывов частично пропал свет, об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

«В Сумах частично отсутствует электроэнергия», — говорится в публикации.

Также издание приводит сообщение Горводоканала о том, что без энергоснабжения остались все объекты водоканала, временно прекращена подача воды.

В десяти областях Украины, в том числе в Сумской, Киевской и Одесской, объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

После полуночи 6 июля в Сумах раздались первые взрывы, после этого корреспонденты «Общественного» сообщили о повторных взрывах с разницей в 10-20 минут. В 00:44 в украинском городе произошла еще одна серия взрывов.

