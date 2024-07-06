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01:02, 6 июля 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Сумах

«Общественное»: в украинском городе Сумы произошли взрывы

Фото: Globallookpress.com

В украинском городе Сумы произошли взрывы, об этом сообщило издание «Общественное» в Telegram-канале.

«В Сумах произошла еще одна серия взрывов, сообщают наши корреспонденты», — говорится в публикации от 00:44.

О первом взрыве издание сообщило в 00:06, через 20 минут оно уведомило о повторном взрыве, в 00:34 появилась публикация о третьем взрыве.

Также сообщается, что в Сумах частично отсутствует электроэнергия, без энергоснабжения остались все объекты водоканала, временно прекращена подача воды.

Вечером 5 июля в Одесской области прозвучали взрывы. Издание «Страна.ua» передавало, что жители региона наблюдали в небе две ракеты — одна была сбита, другая полетела в сторону Овидиополя.

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      Марина Совина
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