В Харькове произошел взрыв на фоне воздушной тревоги

В Харькове произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Общественное».

Отмечается, что взрыв мог произойти за пределами города. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Харьковской области звучит с 14:27 воскресенья.

Ранее сообщалось, что в Никополе Днепропетровской области Украины в результате взрыва повреждена и обесточена подстанция.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.