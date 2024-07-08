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02:10, 8 июля 2024Бывший СССР

В Харькове произошел взрыв

В Харькове произошел взрыв на фоне воздушной тревоги
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Харькове произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Общественное».

Отмечается, что взрыв мог произойти за пределами города. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Харьковской области звучит с 14:27 воскресенья.

Ранее сообщалось, что в Никополе Днепропетровской области Украины в результате взрыва повреждена и обесточена подстанция.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Марина Совина
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