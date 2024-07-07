На Украине сообщили о повреждении подстанции в Днепропетровской области

В Никополе Днепропетровской области Украины в результате взрыва повреждена и обесточена подстанция. Об этом в Telegram сообщает Министерство энергетики Украины.
«В Днепропетровщине в результате обстрела города Никополь была обесточена подстанция», — говорится в пресс-релизе Минэнерго.
Отмечается, что на долгое время были обесточены частные потребители и учреждения городской инфраструктуры.
Ранее сообщалось о взрывах в Павлограде Днепропетровской области. О том, где именно произошли взрывы, не уточнялось.