На Украине сообщили о повреждении подстанции в Днепропетровской области

Минэнерго Украины: в Никополе в результате взрыва повреждена подстанция

В Никополе Днепропетровской области Украины в результате взрыва повреждена и обесточена подстанция. Об этом в Telegram сообщает Министерство энергетики Украины.

«В Днепропетровщине в результате обстрела города Никополь была обесточена подстанция», — говорится в пресс-релизе Минэнерго.

Отмечается, что на долгое время были обесточены частные потребители и учреждения городской инфраструктуры.

Ранее сообщалось о взрывах в Павлограде Днепропетровской области. О том, где именно произошли взрывы, не уточнялось.