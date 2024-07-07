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11:24, 7 июля 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждении подстанции в Днепропетровской области

Минэнерго Украины: в Никополе в результате взрыва повреждена подстанция

Фото: Novoklimov / Wikipedia

В Никополе Днепропетровской области Украины в результате взрыва повреждена и обесточена подстанция. Об этом в Telegram сообщает Министерство энергетики Украины.

«В Днепропетровщине в результате обстрела города Никополь была обесточена подстанция», — говорится в пресс-релизе Минэнерго.

Отмечается, что на долгое время были обесточены частные потребители и учреждения городской инфраструктуры.

Ранее сообщалось о взрывах в Павлограде Днепропетровской области. О том, где именно произошли взрывы, не уточнялось.

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      Глеб Палехов
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