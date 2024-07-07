Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:35, 7 июля 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области Украины произошли взрывы

В Павлодаре Днепропетровской области Украины произошли взрывы
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Взрывы произошли в Павлограде Днепропетровской области на востоке Украины. Об этом сообщило издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Другие подробности не приводятся.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях объявлялась воздушная тревога.

6 июля сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. Воздушная тревога в городе не объявлялась.

Днем 6 июля взрывы также прогремели в Одесской области на юге Украины. Серия взрывов была слышна на фоне воздушной тревоги, действовавшей в нескольких регионах страны.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В крымской Алуште загорелась газораспределительная станция. Что стало причиной пожара?

      В штабе Байдена пообещали больше не давать список вопросов интервьюерам

      Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось

      В США заявили о провальных попытках команды Байдена сдержать кризис после дебатов

      Стала известна причина отмены встречи Сийярто и Бербок

      В Днепропетровской области Украины произошли взрывы

      Эрдоган зашел в раздевалку к турецким футболистам и утешил их

      Ушел из жизни продюсер «Аватара» и «Титаника»

      Пожар на газораспределителе под Алуштой потушили

      Трижды судимая экс-участница «Пацанок» устроилась работать в детский лагерь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше