В Днепропетровской области Украины произошли взрывы

В Павлодаре Днепропетровской области Украины произошли взрывы

Взрывы произошли в Павлограде Днепропетровской области на востоке Украины. Об этом сообщило издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Другие подробности не приводятся.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях объявлялась воздушная тревога.

6 июля сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. Воздушная тревога в городе не объявлялась.

Днем 6 июля взрывы также прогремели в Одесской области на юге Украины. Серия взрывов была слышна на фоне воздушной тревоги, действовавшей в нескольких регионах страны.