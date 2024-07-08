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11:56, 8 июля 2024Бывший СССР

Российские бомбардировщики совершили обманный маневр

WarGonzo: четыре бомбардировщика ВКС России совершили обманный маневр
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Четыре бомбардировщика Воздушно-космических сил (ВКС) России совершили этой ночью обманный маневр, взлетев в небо, но не выпустив ракеты. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Вместо того, чтобы совершить атаку ночью, ВКС России нанесли ракетные удары по Киеву днем. Так как ракеты были запущены из Миллерово в Ростовской области, украинские системы противовоздушной обороны не успели сориентироваться.

Основной целью дневной атаки стали объекты в Киеве.

Ранее стало известно, что три ракеты «Кинжал» ударили по военным целям в столице Украины. Помимо Киева, ударам подвергся Павлоград, в котором находятся склады и стрельбище Нацгвардии Украины.

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      Илья Таксюр
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