Российские бомбардировщики совершили обманный маневр

WarGonzo: четыре бомбардировщика ВКС России совершили обманный маневр

Четыре бомбардировщика Воздушно-космических сил (ВКС) России совершили этой ночью обманный маневр, взлетев в небо, но не выпустив ракеты. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Вместо того, чтобы совершить атаку ночью, ВКС России нанесли ракетные удары по Киеву днем. Так как ракеты были запущены из Миллерово в Ростовской области, украинские системы противовоздушной обороны не успели сориентироваться.

Основной целью дневной атаки стали объекты в Киеве.

Ранее стало известно, что три ракеты «Кинжал» ударили по военным целям в столице Украины. Помимо Киева, ударам подвергся Павлоград, в котором находятся склады и стрельбище Нацгвардии Украины.