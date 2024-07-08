Цели в Киеве атаковали тремя гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

Военные объекты в Киеве подверглись атаке не менее чем тремя гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», пишет Telegram-канал «Военная хроника».
По данным канала, одна из ракет могла поразить аэродром Жуляны, находящийся к юго-западу от Киева. Помимо Киева, удары приходятся и на Павлоград, где находятся склады и стрельбище Нацгвардии Украины.
Отмечается, что в Киеве был поражен, помимо всего прочего, оборонный завод «Артем».
О взрывах на заводе сообщал ТАСС со ссылкой на очевидцев. «Мощный взрыв, пожар. Это завод "Артем", где производят в том числе ракеты», — приводятся в публикации слова собеседника агентства.