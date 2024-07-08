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11:55, 8 июля 2024Бывший СССР

Цели в Киеве атаковали тремя гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

ВС России ударили по военным целям в Киеве как минимум тремя ракетами «Кинжал»
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: РИА Новости

Военные объекты в Киеве подверглись атаке не менее чем тремя гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», пишет Telegram-канал «Военная хроника».

По данным канала, одна из ракет могла поразить аэродром Жуляны, находящийся к юго-западу от Киева. Помимо Киева, удары приходятся и на Павлоград, где находятся склады и стрельбище Нацгвардии Украины.

Отмечается, что в Киеве был поражен, помимо всего прочего, оборонный завод «Артем».

О взрывах на заводе сообщал ТАСС со ссылкой на очевидцев. «Мощный взрыв, пожар. Это завод "Артем", где производят в том числе ракеты», — приводятся в публикации слова собеседника агентства.

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      Валентин Карант
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