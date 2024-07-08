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13:49, 8 июля 2024Россия

В Минобороны ответили на заявления Киева о намеренном ударе России по гражданским объектам

В Минобороны опровергли заявления Киева об ударе России по гражданским объектам
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Заявления Киева о якобы намеренном ударе России по гражданским объектам на Украине «абсолютно не соответствуют действительности». Сообщения украинских властей опровергли в Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что многочисленные фотографии и видеозаписи, снятые в Киеве, подтверждают факт разрушений из-за падения ракеты системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины, которую запустили из расположенного в черте города зенитного ракетного комплекса.

В Минобороны России назвали заявления Киева провокацией и связали их с предстоящим саммитом НАТО.

Утром 8 июля на территории Украины объявили воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о сильном взрыве и пожаре районе станции метро «Лукьяновская» в Шевченковском районе Киева, где находится авиационный завод. В Минобороны России заявили о групповом ударе по объектам военной промышленности и авиационным базам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как стало известно, российские войска ударили по военным целям в Киеве как минимум тремя гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Одна из них могла поразить аэродром Жуляны.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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