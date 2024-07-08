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13:47, 8 июля 2024Россия

Армия России нанесла массированный удар по Украине

Минобороны: войска нанесли массированный удар по объектам промышленности Украины
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России нанесла массированный удар по Украине. Об этом сообщило Минобороны.

Целью удара были объекты украинской военной промышленности, а также авиационные базы вооруженных сил страны. Атака была осуществлена утром 8 июля с использованием высокоточного оружия большой дальности.

Цели удара были достигнуты, отметили в Минобороны.

8 июля взрывы прогремели в украинской столице. Мэр Киева Виталий Кличко и глава городской администрации Сергей Попко заявили о работе в городе систем противовоздушной обороны. Под удар попал, в частности, военный завод «Артем», производящий ракеты класса «воздух-воздух». Telegram-канал «Военная хроника» утверждает, что военные объекты в Киеве были поражены российским гиперзвуковым оружием.

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      Алан Босиков
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