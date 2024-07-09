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11:15, 9 июля 2024Бывший СССР

В Кремле прокомментировали падение ракеты ВСУ на госпиталь в Киеве

Песков: на госпиталь «Охматдет» в Киеве упала ракета ПВО ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

На госпиталь «Охматдет» в Киеве упала ракета, выпущенная средствами противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля призвал руководствоваться заявлением Минобороны РФ, исключающим удары российских военных по гражданским целям.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США умалчивают факт попадания ракеты украинской ПВО в больницу в Киеве, чтобы использовать ситуацию для новых поставок вооружений ВСУ.

8 июля в Киеве прогремел ряд мощных взрывов. Сообщалось, что под удар попал, в частности, военный завод «Артем». Позднее Украина запросила заседание Совета Безопасности ООН из-за ударов по Киеву.

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