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21:09, 8 июля 2024Бывший СССР

Украина запросила заседание Совбеза ООН на 9 июля из-за ударов по Киеву

Зеленский: Украина запросила заседание Совбеза ООН на 9 июля
СюжетРакетные удары по Украине:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Украина запросила заседание Совета Безопасности ООН на 9 июля из-за ударов по Киеву. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский во время визита в Варшаву, его слова приводит «Страна.ua».

«Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совбеза ООН из-за сегодняшней российской атаки», — говорится в публикации.

Ранее о созыве Совбеза сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что Москва ознакомит членов организации с фактами, опровергающими украинскую и западную версии об ударе по Киеву.

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      Марина Совина
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