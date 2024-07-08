Украина запросила заседание Совбеза ООН на 9 июля из-за ударов по Киеву

Зеленский: Украина запросила заседание Совбеза ООН на 9 июля

Украина запросила заседание Совета Безопасности ООН на 9 июля из-за ударов по Киеву. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский во время визита в Варшаву, его слова приводит «Страна.ua».

«Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совбеза ООН из-за сегодняшней российской атаки», — говорится в публикации.

Ранее о созыве Совбеза сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что Москва ознакомит членов организации с фактами, опровергающими украинскую и западную версии об ударе по Киеву.

