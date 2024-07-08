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18:35, 8 июля 2024Мир

Совбез ООН утвердил дату заседания по Украине

Зампостпреда при ООН Полянский: заседание Совбеза по Украине пройдет 9 июля

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по конфликту на Украине пройдет 9 июля, в ходе него Россия ознакомит членов организации с фактами, опровергающими украинскую и западную версии об ударе по Киеву. Об этом сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

«Западники ожидаемо запросили срочное заседание СБ ООН в связи с якобы "ракетным ударом по детскому госпиталю в Киеве". Наше председательство проведет его 9 июля в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по Москве)», — сообщил дипломат.

Он подчеркнул, что Россия представит другим странам факты, которые не подтверждают украинскую и западную версии происшествия.

Россия с 1 июля на месяц стала председателем Совбеза ООН. Главными темами для обсуждения названы ближневосточное урегулирование, новое глобальное «уравнение безопасности», а также сотрудничество организации с региональными организациями.

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      Дарья Устьянцева
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