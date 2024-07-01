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00:54, 1 июля 2024Мир

Россия на месяц стала председателем Совбеза ООН

Россия с 1 июля на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Россия с 1 июля на месяц стала председателем Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН). Главными темами для обсуждения станут ближневосточное урегулирование, новое глобальное «уравнение безопасности», а также сотрудничество ООН с региональными организациями — Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружеством Независимых Государств (СНГ) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает РИА Новости.

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал агентству, что на время председательства РФ запланировала три основных мероприятия. Одно из них — дебаты по многостороннему сотрудничеству в целях построения более справедливого и устойчивого миропорядка, которые должны состояться 16 июля. 17 июля пройдут открытые дебаты по проблематике ближневосточного урегулирования. На 19 июля запланированы дебаты Совбеза по сотрудничеству ООН с ОДКБ, СНГ и ШОС.

Ранее Небензя заявил, что присутствие представителей ООН на мирной конференции по Украине в Швейцарии противоречит уставу организации. ООН на саммите по урегулированию украинского конфликта представила заместитель генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло.

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