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01:53, 19 июня 2024Мир

Небензя осудил участие ООН в саммите по Украине

Небензя: участие ООН в саммите по Украине является нарушением устава

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Присутствие представителей ООН на мирной конференции по Украине в Швейцарии противоречит уставу организации. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, запись его выступления публикуют «Известия».

Дипломат выразил сожаление в связи с произошедшим. «Это недопустимо в соответствии со статьей 100 устава ООН», — указал он.

ООН на саммите по урегулированию украинского конфликта представила заместитель генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло. Во всемирной организации подчеркнули, что она будет присутствовать на мероприятии «в качестве наблюдателя», поэтому не будет делать никаких официальных заявлений.

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      Марина Совина
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