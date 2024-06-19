Небензя осудил участие ООН в саммите по Украине

Небензя: участие ООН в саммите по Украине является нарушением устава

Присутствие представителей ООН на мирной конференции по Украине в Швейцарии противоречит уставу организации. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, запись его выступления публикуют «Известия».

Дипломат выразил сожаление в связи с произошедшим. «Это недопустимо в соответствии со статьей 100 устава ООН», — указал он.

ООН на саммите по урегулированию украинского конфликта представила заместитель генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло. Во всемирной организации подчеркнули, что она будет присутствовать на мероприятии «в качестве наблюдателя», поэтому не будет делать никаких официальных заявлений.