В МИД заявили о подтверждениях попадания ракеты NASAMS в больницу в Киеве

Захарова: попадание ракеты NASAMS на территорию больницы в Киеве подтверждено

Попадание ракеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS на территорию детской больницы в Киеве подтверждено. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

Захарова прокомментировала инцидент с попаданием ракеты по территории детской больницы «Охматдет» в Киеве. По ее словам, свидетели подтвердили попадание ракеты ЗРК NASAMS по медицинскому учреждению.

«Как это неоднократно бывало с украинской ПВО, её ракеты сбивались с курса и попадали в жилые дома и социальные учреждения. Так случилось и на это раз», — заявила пресс-секретарь МИД. Она добавила, что поблизости от больницы находятся объекты министерства обороны Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал падение ракеты ВСУ на госпиталь в Киеве. Он призвал руководствоваться заявлением Минобороны РФ.