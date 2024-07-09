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07:35, 9 июля 2024Мир

«Подарок для продолжения войны». Посол России обвинил США замалчивании попадания украинской ракеты ПВО в больницу Киева

Антонов: США умалчивают о попадании ракеты украинской ПВО в больницу в Киеве

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал высказывания ряда чиновников США о якобы намеренном ударе России по детской больнице в Киеве.

Разгоняемая здесь истерия по поводу пострадавшей больницы «Охматдет» в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды. Американский официоз и местные обозреватели, не разобравшись в фактах, цинично используют случившуюся трагедию против нашей страны

Анатолий Антонов посол России в США

Дипломат добавил, что США «лицемерно умалчивают», что в гражданскую инфраструктуру попала ракета украинской противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что власти Украины неоднократно списывали подобные случаи на Россию.

Ранее журналист из США Джексон Хинкл заявил, что в больницу в Киеве попала американская ракета системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Он обратил внимание, что Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают больницы в Донбассе.

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Запад воспринимает попадание по больнице как повод для дальнейшей эскалации

Антонов подчеркнул, что Соединенным Штатам следует прекратить снабжать Киев оружием, поскольку из-за него гибнут мирные жители как России, так и самой Украины.

Однако реальность такова, что инцидент с разрушенной больницей, случившийся накануне саммита НАТО в Вашингтоне, судя по всему, воспринят западными покровителями Киева как «превосходный подарок» для обоснования дальнейшей эскалации конфликта и продолжения войны до последнего украинца

Анатолий Антонов посол России в Вашингтоне

В свою очередь американский президент Джо Байден пообещал проработать с украинским лидером Владимиром Зеленским меры по укреплению украинской противовоздушной обороны (ПВО). «Вместе с союзниками мы объявим о новых мерах по укреплению системы ПВО Украины, чтобы защитить города и гражданских от ударов России», — заявил политик.

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Украина запросила заседание Совбеза ООН после ударов по Киеву

Украина запросила заседание Совета Безопасности ООН на 9 июля из-за ударов по Киеву. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский во время визита в Варшаву.

До этого о созыве Совбеза сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что Москва ознакомит членов организации с фактами, опровергающими украинскую и западную версии об ударе по Киеву.

Западники ожидаемо запросили срочное заседание СБ ООН в связи с якобы «ракетным ударом по детскому госпиталю в Киеве». Наше председательство проведет его 9 июля в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по Москве)

Дмитрий Полянскийпервый зампостпреда РФ при ООН

В понедельник, 8 июля, в Киеве прогремели мощные взрывы. Мэр украинской столицы Виталий Кличко и глава городской администрации Сергей Попко сообщили о работе систем ПВО.

Украинская сторона заявила, что по территории республики было выпущено более 40 ракет. По данным местных властей, «падение обломков» было зафиксировано в семи районах, в том числе со стороны аэропорта Жуляны, который находится в Соломенском районе города. Туда, заявил мэр Киева Виталий Кличко, была направлена бригада медиков.

После этого в ряде СМИ появилась информация о том, что под удар попала киевская детская больница. Власти Украины обвинили в произошедшем Россию. В Минобороны РФ назвали заявления Киева провокацией и подчеркнули, что Россия не атакует гражданские объекты на Украине.

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      Марина Совина
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