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20:21, 8 июля 2024Интернет и СМИ

В США высказались о принадлежности попавшей в больницу в Киеве ракеты

Журналист Хинкл заявил, что в больницу в Киеве попала американская ракета

Фото: armyinform.com.ua / Wikimedia

Журналист из США Джексон Хинкл заявил, что в больницу в Киеве попала американская ракета системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. О принадлежности ракеты он высказался в своем аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter).

«Американская ракета ПВО Patriot, выпущенная Украиной, попала сегодня утром в киевскую детскую больницу. Конечно, они обвиняют Россию... снова», — написал журналист.

Также Хинкл обратил внимание, что Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают больницы в Донбассе. «Самый последний случай произошел два месяца назад в Донецке, когда были ранены восемь российских гражданских лиц. Почему мы никогда не слышали об этих нападениях на больницы в крупных средствах массовой информации?» — задался вопросом Хинкл.

Ранее 8 июля Вооруженные силы России ударили по военным целям в Киеве. Одна из ракет могла поразить аэродром Жуляны. После этого в ряде СМИ появилась информация о том, что под удар попала киевская детская больница. Власти Украины обвинили в произошедшем Россию. В Минобороны РФ назвали заявления Киева провокацией и подчеркнули, что Россия не атакует гражданские объекты на Украине.

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      Олег Давыдов
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