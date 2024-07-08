В аэропорту Киева прозвучали взрывы

ТАСС: в киевском аэропорту Жуляны прозвучали взрывы

В аэропорту Жуляны в Киеве прозвучала серия взрывов. Об этом сообщает ТАСС.

«Новая серия взрывов со стороны аэропорта, работает ПВО (система противовоздушной обороны — прим. «Ленты. ру»), взрывы сильные» — сообщил собеседник агентства. Другой очевидец сообщил, что после новых взрывов виден дым.

Также местные паблики сообщают о взрывах в Днепровском, Соломенском и Шевченковском районах города.

В Киеве работает система противовоздушной обороны.

Ранее в Киеве произошла еще одна серия взрывов. Мэр города Виталий Кличко призвал жителей прятаться в укрытиях.

