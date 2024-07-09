«Это неоднократно бывало с украинской ПВО». Россия заявила о попадании американской ракеты в больницу в Киеве

Захарова: попадание NASAMS на территорию детской больницы в Киеве подтверждено

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попадание ракеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS на территорию детской больницы в Киеве подтверждено. Таким образом она прокомментировала разрушения в медучреждении «Охматдет».

По ее словам, неоднократно с системой противовоздушной обороны (ПВО) Украины происходило, что ее ракеты сбивались с курса и попадали в жилые дома и социальные учреждения. «Уже подтверждено, в том числе многочисленными свидетелями, что одна из ракет западного ЗРК NASAMS угодила в строение на территории детской больницы "Охматдет" в Киеве», — утверждает дипломат.

Захарова считает, что Киев давно использует гражданские предприятия в военных целях, превращая их либо в цеха по сбору и ремонту военной техники, либо складские помещения для хранения оружия и техники. Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сами прикрываются гражданскими лицами и объектами, утверждает она.

Широкое распространение получила практика, когда к пассажирским железнодорожным составам прицепляют вагоны с боевой техникой и военнослужащими. Для транспортировки вооружений также используются почтовые перевозки Мария Захарова официальный представитель МИД России

Попытки Киева использовать трагедию с детской больницей подтверждают его «бесчеловечную нацистскую сущность», убеждена Захарова. «Ради сохранения власти киевский режим готов на любые преступления. Ему безразличны судьбы и жизни сограждан, в том числе детей», — подчеркнула она.

Мария Захарова Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Кремле заявили, что на «Охматдет» упала ракета ПВО ВСУ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на госпиталь «Охматдет» упала ракета, выпущенная средствами ПВО ВСУ.

Песков подчеркнул, что удары наносятся Вооруженными силами России лишь по тем объектам критической инфраструктуры, которые имеют отношение к военному потенциалу Украины. Он напомнил, что в вопросах ведения специальной военной операции руководствоваться следует лишь позицией Министерства обороны России.

«Мы по-прежнему настаиваем: мы не совершаем ударов по гражданским целям», — подытожил Песков.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Минобороны России подчеркивали, что заявления Киева о намеренном ударе России по гражданским объектам на Украине «абсолютно не соответствуют действительности».

Украина запросила заседание Совбеза ООН из-за ударов по Киеву

8 июля в Киеве прогремел ряд мощных взрывов. Власти сообщили о работе систем ПВО. Под удар попал, в частности, военный завод «Артем».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что республика запросила заседание Совета Безопасности ООН на 9 июля из-за ударов по Киеву. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, в свою очередь, отметил, что Москва ознакомит членов организации с фактами, опровергающими украинскую и западную версии об ударе по Киеву.

Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что Вашингтон умалчивает, что в больницу в Киеве попала ракета украинской ПВО, чтобы использовать ситуацию для новых поставок вооружений.

Антонов добавил, что разгоняемая в США «истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образ оголтелой антироссийской пропаганды».