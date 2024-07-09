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10:52, 9 июля 2024Россия

В Кремле ответили на обвинения Киева в ударах по гражданским объектам

Пресс-секретарь Песков: ВС России наносят удары только по военным целям
СюжетРакетные удары по Украине:
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sergei Bobylev / Sputnik / Pool / Reuters

Вооруженные силы России наносят удары только по военным целям. Так на обвинения Киева в ударах по гражданским объектам ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Песков уточнил, что удары наносятся Вооруженными силами России лишь по тем объектам критической инфраструктуры, которые имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Представитель Кремля напомнил, что в вопросах ведения специальной военной операции руководствоваться следует лишь позицией Министерства обороны России. «Мы по-прежнему настаиваем: мы не совершаем ударов по гражданским целям», — подытожил Песков.

Днем ранее, 8 июля, Министерство обороны России отчиталось о массированном ударе, нанесенном по украинским объектам. Как заявили в ведомстве, целью удара были объекты украинской военной промышленности, а также авиационные базы вооруженных сил страны.

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