В Кремле ответили на обвинения Киева в ударах по гражданским объектам

Пресс-секретарь Песков: ВС России наносят удары только по военным целям

Вооруженные силы России наносят удары только по военным целям. Так на обвинения Киева в ударах по гражданским объектам ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Песков уточнил, что удары наносятся Вооруженными силами России лишь по тем объектам критической инфраструктуры, которые имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Представитель Кремля напомнил, что в вопросах ведения специальной военной операции руководствоваться следует лишь позицией Министерства обороны России. «Мы по-прежнему настаиваем: мы не совершаем ударов по гражданским целям», — подытожил Песков.

Днем ранее, 8 июля, Министерство обороны России отчиталось о массированном ударе, нанесенном по украинским объектам. Как заявили в ведомстве, целью удара были объекты украинской военной промышленности, а также авиационные базы вооруженных сил страны.