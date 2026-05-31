Аналитики считают «Арсенал» фаворитом матча с «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии

Определен фаворит Суперкубка Англии. Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики считают «Арсенал» фаворитом матча с «Манчестер Сити». Поставить на победу лондонцев можно с коэффициентом 2,15. Ничья оценивается в 3,70, а успех «горожан» — в 3,20.

Матч за Суперкубок Англии пройдет 16 августа 2026 года в Кардиффе, Уэльс. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Ранее аналитики определили шансы «Барселоны» на победу в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Поставить на успех каталонского клуба можно с коэффициентом 7,00.