16:55, 31 мая 2026Мир

В НАТО завысили расходы Европы на оборону в девять раз

Иван Потапов
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне в ходе выступления на форуме «Диалог Шангри-Ла» завысил расходы Канады и европейских стран-членов Североатлантического альянса на оборону почти в девять раз. Об этом пишет РИА Новости.

Драгоне заявил, что указанные государства вложили в оборону «5 тысяч 74 миллиардов долларов». При этом, как отмечает агентство, вклад Канады и европейских членов НАТО составил 574 миллиарда долларов.

Ранее глава Военного комитета НАТО на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил, что оборону больше нельзя считать задачей исключительно армии.

На том же мероприятии адмирал счел идею создания единой армии Европы нонсенсом.

