В НАТО отказались считать оборону задачей исключительно военных

Адмирал НАТО Драгоне: Оборону больше нельзя считать задачей исключительно армии

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил, что оборону больше нельзя считать задачей исключительно армии. Об этом пишет РИА Новости.

«Нам нужно, чтобы все были на борту», — отметил Драгоне.

Адмирал сказал, что в решении подобных задач теперь должны участвовать политики, гражданское общество, академическая среда, институты и промышленность.

Председатель Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне ранее заявил, что идея создания единой армии Европы является нонсенсом.