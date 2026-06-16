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05:27, 16 июня 2026Экономика

Россиян предостерегли от оплаты покупок с чужой карты

Доцент Ермилова: Оплату покупки с чужой карты можно расценить как кражу
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Оплату покупки с чужой карты можно расценить как кражу или мошенничество. Об этом предупредила доцент Мария Ермилова в беседе с агентством «Прайм».

«Если владелец счета не давал согласия на транзакцию, такие действия могут быть расценены как кража с наказанием до шести лет лишения свободы», — предостерегла Ермилова.

По ее словам, закон не делает исключений даже для членов семьи. Использование карты близкого человека без его разрешения также может быть признано незаконным, подчеркнула Ермилова.

Ранее в Перми четверо подростков провернули схему с чужими банковскими картами и наркоденьгами.

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