Россиян предостерегли от оплаты покупок с чужой карты

Доцент Ермилова: Оплату покупки с чужой карты можно расценить как кражу

Оплату покупки с чужой карты можно расценить как кражу или мошенничество. Об этом предупредила доцент Мария Ермилова в беседе с агентством «Прайм».

«Если владелец счета не давал согласия на транзакцию, такие действия могут быть расценены как кража с наказанием до шести лет лишения свободы», — предостерегла Ермилова.

По ее словам, закон не делает исключений даже для членов семьи. Использование карты близкого человека без его разрешения также может быть признано незаконным, подчеркнула Ермилова.

Ранее в Перми четверо подростков провернули схему с чужими банковскими картами и наркоденьгами.