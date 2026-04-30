10:10, 30 апреля 2026

Раскрыта схема российских подростков с чужими банковскими картами и наркоденьгами

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Miljan Zivkovic / Shutterstock / Fotodom

В Перми четверо подростков провернули схему с чужими банковскими картами и наркоденьгами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Фигуранты — 20-летний организатор противоправной деятельности, который покупал чужие банковские карты для временного использования. Он привлек к участию 18-летнего юношу, а тот уже предложил поучаствовать 16-летней девушке. Позже к ним присоединилась еще одна участница — девушка 17 лет.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Организатор арестован.

По версии следствия, с ноября по декабрь 2025 года фигуранты получили во временное пользование реквизиты и доступ к банковским картам, принадлежащим более чем 10 несовершеннолетним жителям Пермского края. За это злоумышленники передавали несовершеннолетним денежное вознаграждение в размере одной тысячи рублей в сутки.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области осудят подростка по делу о госизмене.

    Последние новости

    Украина массированно атаковала Россию на фоне разговора Путина и Трампа. В городе на Урале сняли гигантское грибовидное облако

    В России высказались о возможном перемирии с Украиной на День Победы

    Медведев высказался о завершении СВО

    Кизлык выступил за снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах России

    Пловец проплыл 55 километров по кишащей крокодилами реке

    Успенская пожаловалась на депрессию из-за погоды

    Россиянам напомнили про уголовную ответственность за хулиганство на дороге

    Обнародовано решение для расправившегося с девочкой в Новосибирске иностранца-нелегала

    Экс-министр образования российского региона помогла похитить миллиард на стройке школы

    В России отреагировали на заявление Залужного о возвращении территорий Украине

    Все новости
