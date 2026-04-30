Раскрыта схема российских подростков с чужими банковскими картами и наркоденьгами

В Перми 4 подростков обвинили в незаконном обороте денег через чужие карты

В Перми четверо подростков провернули схему с чужими банковскими картами и наркоденьгами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Фигуранты — 20-летний организатор противоправной деятельности, который покупал чужие банковские карты для временного использования. Он привлек к участию 18-летнего юношу, а тот уже предложил поучаствовать 16-летней девушке. Позже к ним присоединилась еще одна участница — девушка 17 лет.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Организатор арестован.

По версии следствия, с ноября по декабрь 2025 года фигуранты получили во временное пользование реквизиты и доступ к банковским картам, принадлежащим более чем 10 несовершеннолетним жителям Пермского края. За это злоумышленники передавали несовершеннолетним денежное вознаграждение в размере одной тысячи рублей в сутки.

