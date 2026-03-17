Российская сеть магазинов одежды решила обанкротиться

Сеть магазинов одежды Modis подала в суд заявление о банкротстве из-за долгов

Управляющая российскими магазинами бюджетной одежды Modis компания «Одежда 3000» подала заявление о своем банкротстве в Арбитражный суд Москвы. Об этом со ссылкой на запись в картотеке дел от 13 марта пишет «Коммерсантъ».

Впервые о ее финансовых проблемах стало известно в конце 2025 года, когда «Одежда 3000» сообщила о намерении подать заявление о банкротстве. В феврале 2026-го компания уведомила о неплатежеспособности, указав в качестве кредитора китайского импортера Shanghai Newidea International Trade. Тот сумел взыскать с Modis 569 миллионов рублей (44 миллиона юаней) в результате двух судебных разбирательств.

По мнению директора юридической службы Neo Анатолия Россолая, банкротство компании связано со слишком высокой кредитной нагрузкой, а промедление может только ухудшить ситуацию. Поэтому собственники решили окончательно закрыть бизнес.

Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева добавила, что проблемы у Modis начались после того, как основатель компании Игорь Сосин ушел из жизни. С тех пор количество магазинов упало в три раза. Наследникам Сосина найти нового инвестора для сети не удалось, к тому же спрос на обувь и одежду в стране сокращается.

