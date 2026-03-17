Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:43, 17 марта 2026

Российская сеть магазинов одежды решила обанкротиться

Сеть магазинов одежды Modis подала в суд заявление о банкротстве из-за долгов
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Управляющая российскими магазинами бюджетной одежды Modis компания «Одежда 3000» подала заявление о своем банкротстве в Арбитражный суд Москвы. Об этом со ссылкой на запись в картотеке дел от 13 марта пишет «Коммерсантъ».

Впервые о ее финансовых проблемах стало известно в конце 2025 года, когда «Одежда 3000» сообщила о намерении подать заявление о банкротстве. В феврале 2026-го компания уведомила о неплатежеспособности, указав в качестве кредитора китайского импортера Shanghai Newidea International Trade. Тот сумел взыскать с Modis 569 миллионов рублей (44 миллиона юаней) в результате двух судебных разбирательств.

По мнению директора юридической службы Neo Анатолия Россолая, банкротство компании связано со слишком высокой кредитной нагрузкой, а промедление может только ухудшить ситуацию. Поэтому собственники решили окончательно закрыть бизнес.

Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева добавила, что проблемы у Modis начались после того, как основатель компании Игорь Сосин ушел из жизни. С тех пор количество магазинов упало в три раза. Наследникам Сосина найти нового инвестора для сети не удалось, к тому же спрос на обувь и одежду в стране сокращается.

Ранее стало известно, что один из крупнейших российских грузоперевозчиков Globaltruck столкнулся с угрозой банкротства из-за роста задолженности и убытков от своей деятельности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok