Экономика
15:03, 3 марта 2026Экономика

Один из крупнейших грузоперевозчиков России оказался перед угрозой банкротства

Акции перевозчика Globaltruck упали на 10 % после новости об угрозе банкротства
Платон Щукин
Платон Щукин

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Российский грузоперевозчик Globaltruck, один из крупнейших на внутреннем рынке, столкнулся с обвалом акций после того, как появились сообщения о признаках его банкротства. По состоянию на 14:30 падение достигло 10 процентов, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Информация опубликована на сервере раскрытия информации. До этого стало известно, что компания получила иск о признании ее банкротом со стороны своей основной операционной компании АО «Лорри». Поводом для иска стала задолженность по налоговым платежам. Три четверти Globaltruck принадлежит ООО «Монополия Инвестмент». В пятницу, 27 февраля, стало известно, что у последней также имеются признаки банкротства.

Впрочем, пресс-служба «Монополии», выступившей в качестве заявителя, уточнила, что публикация сообщения о намерении обратиться в Арбитражный суд не означает автоматического начала процедуры банкротства. Через 15 дней компания может подать иск против «Монополии Инвестмент», но если она не сделает этого в течение 30 дней после публикации, то сообщение о намерении перестает действовать.

Выручка Globaltruck в первом полугодии 2025 года упала на 69 процентов, до 2,2 миллиарда рублей, а чистый убыток составил 1,2 миллиарда. В первом полугодии 2024 года компания также получила убыток, но тогда он составил 86 миллионов рублей.

Globaltruck входит в пятерку крупнейших российских грузоперевозчиков по объему выручки и числу транспортных единиц. Ее маршрутная сеть охватывает Центральные регионы России, Урал, Сибирь и Дальний Восток.

Ранее глава ассоциации «АвтоГрузЭкс», совладелец транспортной компании ПЭК Вадим Филатов предупредил, что изменения в законе «О транспортно-экспедиционной деятельности» приведут к росту расходов автоперевозчиков, из-за чего с рынка уйдут от семи до десяти процентов компаний.

