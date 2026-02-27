Автоперевозчики предупредили о разорении компаний из-за нового закона

«АвтоГрузЭкс» предупредил об уходе с рынка автоперевозчиков из-за нового закона

Вступающие в силу с 1 марта изменения в законе «О транспортно-экспедиционной деятельности» приведут к росту расходов автоперевозчиков, из-за чего с рынка уйдут от семи до десяти процентов компаний. Об этом «Ленте.ру» рассказал президент профильной ассоциации «АвтоГрузЭкс», совладелец и заместитель директора транспортной компании ПЭК Вадим Филатов.

Он объяснил, что новые формулировки включают в себя требования по выявлению в грузах предметов и веществ, ограниченных в обороте или изъятых из него. Другими словами, экспедиторам придется самим проверять отправления, в том числе на соответствие заявленным характеристикам объема, массы и иных свойств.

Между тем, по данным ассоциации по развитию логистического рынка «Сообщества топ-менеджеров логистических компаний», стоимость рентген-установок, необходимых для рентгенотелевизионной проверки, начинается от двух миллионов рублей, а комплексов измерения весогабаритных характеристик — от 95 миллионов.

Большинство перевозчиков на рынке — это представители микробизнеса и малого бизнеса, а им не хватит средств на растущие издержки, особенно с учетом дополнительных факторов.

В первую очередь речь идет об увеличении льготного коэффициента с 0,51 до 0,75 в системе «Платон» с 1 марта, что фактически означает рост тарифов более чем на 40 процентов, до 5,1 рубля за километр. При этом в феврале сборы проиндексировали на уровень официальной инфляции.

Нарушение в части осмотра грозит перевозчику штрафом в размере от одной до трех тысячных выручки за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей. В случае повторного нарушения процент от выручки увеличивается в десять раз (от одной до трех сотых), но не менее, чем до миллиона рублей.

При этом выполнять или организовывать услуги по перевозке грузов смогут только юридические лица или индивидуальные предприниматели (ИП), внесенные в специальный реестр. Для действующих участников рынка предусмотрен переходный период в 60 календарных дней, в течение которого они могут подать обращение на включение в реестр.

Ранее российские перевозчики попросили власти помочь им с приобретением магистральных тягачей непосредственно в Китае. В противном случае они проигрывают конкуренцию китайским компаниям, так как те находятся в гораздо лучших финансовых условиях.