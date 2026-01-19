Реклама

Экономика
16:04, 19 января 2026ЭкономикаЭксклюзив

Российские перевозчики попросили помочь им с покупкой грузовиков в Китае

«АвтоГрузЭкс» попросил помочь российским компаниям с покупкой грузовиков в КНР
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Cnsphoto / Reuters

Тарифы китайских компаний на перевозки автомобильным транспортом в России в прошлом году были на треть ниже, чем у отечественных участников рынка из-за несопоставимой себестоимости международной логистики, что позволило первым привлечь на 15 процентов больше заявок на российском направлении. Об этом говорится в обзоре ассоциации «АвтоГрузЭкс» и транспортных компаний ПЭК и Dizi Group, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

По оценке авторов материала, транспортным компаниям из КНР обслуживание одного автомобиля в месяц при среднем пробеге в 13 тысяч километров обходится в 624 тысячи рублей, а их российским конкурентам — в 936 тысяч, то есть на треть дороже.

Такая ситуация ставит отечественных перевозчиков в заранее неравные условия и требует решения на государственном уровне, в том числе в вопросе упрощения доступа к технике. Президент «АвтоГрузЭкса» Вадим Филатов объяснил, что в Китае купить магистральный тягач грузоподъемностью 20 тонн можно за 4,5 миллиона рублей, а в России — за 6,5 миллиона.

При этом китайские компании имеют возможность взять автомобиль в лизинг по ставке 3-5 процента, а для российских ставка составляет 21-25 процентов, указал генеральный директор Dizi Group Динар Хабибуллин. В результате лизинг техники обходится российскому перевозчику в 20 рублей за километр, а китайскому — в 5 рублей.

Расходы на ремонт в России на 44 процента выше, также и сотрудники обходятся заметно дороже — средняя зарплата водителей в России и Китае составляет 180-230 тысяч рублей против 140-190 тысяч. Сравнимы только траты на топливо и горюче-смазочные материалы, поскольку автомобили используют одни и те же заправки.

Отдельно на разницу в тарифах влияет ставка налога на добавленную стоимость (НДС) — 22 процента в России против 9 в Китае. Поскольку большинство российских транспортников совмещают внутрироссийские и международные перевозки, то платить им придется полный тариф. В результате разрыв между тарифами увеличивается, и китайские компании заезжают в Россию все глубже, отнимая часть рынка у местных перевозчиков.

В «АвтоГрузЭкс» считают, что нужно ввести льготные лизинговые условия для отечественных перевозчиков, то есть снизить ставки до 5-10 процентов и продлить срок заключения договоров с пяти до семи лет.

Также, указал Хабибуллин, следует изменить практику предоставления положенной льготы по утильсбору при покупке техники для международных перевозок. Ведь покупают ее, как правило, лизинговые компании, а значит, им приходится платить полную ставку, что существенно повышает стоимость. Еще одним предложением перевозчиков стало стимулирование прямых закупок грузовиков в Китае, для чего необходимы льготные кредиты или субсидии.

По словам Филатова, «АвтоГрузЭкс» уже подготовил обращение по всем мерам и вскоре направит его в профильные государственные органы для предметного рассмотрения. Отдельно перевозчики просят усилить контроль над взиманием штрафов за нарушение ПДД и платежей в системе «Платон» с китайских компаний.

В июне прошлого года «АвтоГрузЭкс» уже указывал на попытку китайских перевозчиков захватить российский рынок за счет неравных условий. Тогда он отмечал, что на российские дороги вышли десятки новых игроков, забравшие большую часть заказов между двумя странами.

