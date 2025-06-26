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14:48, 26 июня 2025Экономика

Российские перевозчики пожаловались на захват рынка китайцами

«АвтоГрузЭкс» сообщил о массовой нелегальной работе в РФ перевозчиков из Китая
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Китайские грузоперевозчики увеличивают свое присутствие на российском рынке и пытаются захватить его, используя неравные условия. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал президент ассоциации «АвтоГрузЭкс», председатель комитета по транспортной логистике «Деловой России» Вадим Филатов.

По его словам, за последние полгода на российские дороги вышли десятки новых игроков из КНР. Они уже забрали себе большую часть заказов по международным перевозкам между двумя странами.

Разрыв, скорее всего, продолжит расти, ведь компании из Китая имеют возможность предлагать клиентам тарифы на 30-35 процентов ниже, чем могут себе позволить российские перевозчики. Дело в том, что ставки лизинга для них составляют 3-5 процента против 20-21 процента в России, да и стоимость тягача в Китае на 20-25 процентов ниже.

Помимо этого, объяснил Филатов, иностранные перевозчики зачастую не оплачивают штрафы за нарушение ПДД, не переводят средства в систему «Платон» и игнорируют весогабаритный контроль. Чаще всего на нарушение идут именно китайские компании, особенно те, что работают неофициально. Законодательство в теории запрещает выезд нарушителя из России, но перед этим ему необходимо передать официальное уведомление, а оно до адресата не доходит.

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Глава «АвтоГрузЭкса» предложил повысить прослеживаемость работы на российском рынке иностранных компаний, для чего необходимо ускорить создание единой платформы обмена данными и контроля перевозок. Также он назвал важным унифицировать ответственность за нарушения, чтобы условия были равными для всех участников рынка.

Отдельно Филатов считает важным обеспечить российским перевозчикам доступ к экспортным контрактам через господдержку. В противном случае отрасль не сможет сохранить конкурентоспособность.

Месяц назад он отмечал, что спрос на транспортно-логистические услуги в России продолжает снижаться, в том числе в сегменте грузоперевозок. К завершению первого полугодия он рухнул на 30 процентов. В том числе спрос на доставку из Китая в первом квартале упал на 16 процентов, а из Турции — на 18 процентов.

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