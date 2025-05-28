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14:44, 28 мая 2025Экономика

Спрос на грузоперевозки в России рухнул

«АвтоГрузЭкс» сообщил о сокращении спроса на грузоперевозки в России на 30 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России продолжает снижаться спрос на транспортно-логистические услуги, в том числе в сегменте грузоперевозок, по данным ассоциации «АвтоГрузЭкс», к завершению первого полугодия он рухнул на 30 процентов. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал президент объединения Вадим Филатов.

В то же время лизинговые платежи в прошлом году выросли на 27-28 процентов, а себестоимость — на 12 процентов. Такие факторы привели к снижению тарифов на перевозки, что поставило многих участников рынка на грань рентабельности.

На этом фоне компании начали продавать сервисные центры и возвращать технику лизингодателям. Помимо внутренних перевозок, падение спроса коснулось и трансграничных направлений, в том числе ключевых. Так, спрос на доставку из Китая по итогам первого квартала упал на 16 процентов, а из Турции — на 18 процентов.

Отдельно на 35 процентов к началу года выросла себестоимость складской логистики, что связано с ростом оплаты труда персонала, затрат на складскую технику и административных расходов. Свое влияние оказывает высокая ключевая ставка и, как следствие, дорогостоящие кредиты.

По мнению Филатова, падение спроса на грузоперевозки носит временный характер, ситуация может начать исправляться с июля. В связи с этим он назвал критически важным управление рисками и поиск точек роста, одной из которых он назвал автоматизацию каждого этапа логистики и, в перспективе, внедрение беспилотных технологий.

До этого глава «АвтоГрузЭкса» рассказал, что в феврале ассоциация обратились к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль. Речь шла об отсрочке по взносам во внебюджетные фонды, компенсации лизинговых взносов по договорам 2023-2024 годов и льготное кредитование на сумму до 500 миллионов рублей.

На тот момент сумма запрашиваемой поддержки оценивалась в 19 миллиардов рублей. Филатов отмечал, что без помощи властей трансформация отрасли пойдет по негативному сценарию.

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