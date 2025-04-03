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12:22, 3 апреля 2025Экономика

В России начался кризис на рынке грузоперевозок

«Известия»: Рынок грузоперевозок в РФ покинула пятая часть транспортных компаний
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Родион Прока / РИА Новости

С осени прошлого года российский рынок грузоперевозок покинула пятая часть транспортных компаний, что позволяет говорить о полноценном кризисе в отрасли. Об этом со ссылкой на данные профильных ассоциаций пишут «Известия».

По данным ассоциации «АвтоГрузЭкс», пик уходов и сдачи техники лизингодателям пришелся на зиму. В ГК «Альфа-Лизинг» указали, что количество возвращенных грузовиков выросло в два раза по сравнению с началом 2024 года.

Ассоциация «Грузавтотранс» подсчитала, что около 30 российских транспортников остановили бизнес в связи с невозможностью оплачивать долги и лизинг. Президент ассоциации Владимир Матягин объяснил, что низкий уровень тарифов не позволяет окупать даже себестоимость услуги, поэтому прошлый год многие участники отрасли закрыли с отрицательной рентабельностью.

В «АвтоГрузЭксе» уточнили, что при срыве платежей лизинговые компании изымают транспорт, и он простаивает на площадках, потому что желающих его взять нет. В общей сложности на стоках скопилось порядка 20 тысяч грузовиков.

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Президент ассоциации Вадим Филатов рассказал, что в феврале они обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль. В том числе речь шла об отсрочке по взносам во внебюджетные фонды, компенсации лизинговых взносов по договорам 2023-2024 годов и льготное кредитование на сумму до 500 миллионов рублей. В общей сложности сумма запрашиваемой поддержки оценивается в 19 миллиардов рублей.

По словам Филатова, без помощи государства трансформация отрасли пойдет по негативному сценарию. Уже во втором полугодии может начаться монополизация рынка, а далее начнется резкий рост тарифов, который перенесется в потребительские цены.

Ранее в «АвтоГрузЭксе» пожаловались на китайских перевозчиков, которые начали собирать заказы в России. Они могут позволить себе демпинг и берутся организовать доставку грузов на 20 процентов дешевле, чем отечественные компании, что также приводит к выдавливанию из стратегической отрасли российского бизнеса.

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